شاهد.. بوستر مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني بعدسة مصور الهضبة

طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل دينا الشربيني، الجديد "لعبة النسيان"، بعدسة مصور الهضبة كريم نور، تمهيدًا لعرض العمل في رمضان 2020.
تجسد دينا الشربيني، شخصية فتاه تدعى رقية ضمن أحداث المسلسل المليئة بالتشويق والأثارة والغموض.
مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.
يذكر أن دينا الشربيني، شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه في السباق الرمضاني.