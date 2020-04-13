الجنايني: هيكلة العمل الإداري بالجبلاية أصعب مهمة لـ اللجنة المؤقتة.. فيديو

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، عن أصعب ما وجهه في بداية توليه المهمة.





وقال في تصريحات تليفزيونية: "هناك بعض الصعوبات التي واجهناها وهي عدم وجود أي نظام، وقد يكون هذا الأسلوب متوارث منذ عشرات السنين".





وأضاف: "تعودت من خلال عملي بأنني أعمل من خلال نظام ولوائح، وأهم الملفات التي بدأنها هي إعادة هيكلة وتنظيم العاملين واستعنت بالدكتور صفوت النحاس والذي قام بتوظيف الجميع".





وتابع: "تطبيق اللوائح من قبل اللجنة الخماسية أغضب الكثير، مشيرًا إلى أنه قام بهيكلة الإداريين داخل الاتحاد".



