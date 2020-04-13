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رياضة

عزمي مجاهد: حسام وإبراهيم حسن صفقة القرن الحقيقية لنادي الزمالك

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:16 ص
صدى البلد
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نور عادل
قال عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكره ونادي الزمالك السابق، إنه لا يوجد صفقة تسمى صفقة القرن كما يُقال كثيرًا على السوشيال ميديا.

وتابع عزمي مجاهد خلال استضافته بـ برنامج المستطيل «الأخضر» الذي يقدمه الإعلامي أحمد عبد الجواد علي قناة الحدث اليوم:" أن جملة صفقة القرن هي من اختراع السوشيال ميديا مشيرًا أن الكابتن حسام حسن و ابراهيم حسن، هما صفقة القرن الفعلية لنادي الزمالك وليس حال إنتقال احمد فتحي أو عبد الله السعيد الذي سبب ضجه كبيرة في فترة من الفترات السابقه.

وأتم حديثه: "خروج فتحي من النادي الأهلي خطأ كبير له، وسوف يندم عليه في القادم، مشيرًا أن عدم تدخل مسئولو الزمالك هذا الموقف لخطف اللاعب شيء محترم".
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