4 أجهزة تحول سيارتك من قديمة إلى حديثة

هناك الكثير من متابعي السيارات الفارهة لعام 2020 يحلمون بأن تصبح سيارتهم على نفس القدر من التطور والتكنولوجيا.

لذلك قرر مجموعة من الخبراء في مجال السيارات إعطاء بعض النصائح لقائدي السيارات خاصة وان الكثير من شركات الاليكترونيات أصبحت تقدم أجهزة يمكنك الأستعانة بها وفيما يلي نستعرض بعض الأجهزة الحديثة التي يمكنك إضافتها في السيارة.

1- جهاز HUM يعمل هذا الجهاز رغم حجمه الصغير إلا انه يمكنك ان تصله بالسيارة لتحوليلها إلى سيارة حديثة.

2- جهاز OBDII وهو جهاز يحتوي على عناصر مختلفة أهمها المعالج الرئيسي بالإضافة إلى جهاز بلوتوث يجب تثبيته عل أحد زوايا الزجاج الامامي للسيارة .

3- كما يمكنك تركيب كاميرا صغيرة في خلفية السيارة ستساعدك كثيرا في الرجوع للخلف في حالة صف السيارة وكذلك رؤية ما يوجد خلف السيارة بشكل واضح لتتجنب أي تصادم مثلما يحدث في السيارات الحديثة.