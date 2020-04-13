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5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

مناعة الجسم تمثل جدار الدفاع الذي يحارب أي ميكروبات وفيروسات مسببة للأمراض، فإذا ضعفت سيصبح الجسم عرضة للمرض بسهولة.

لكن قوة المناعة تختلف من جسم لآخر، وهناك العديد من العوامل التي نصادفها يوميًا والتي تؤثر سلبًا على نظام المناعة لدينا وتجعلك أكثر عرضا للاصابة بفيروس كورونا المستجد، لذا تعرف فيما يلي إلى العوامل التي تساهم في إضعاف مناعة الجسم:


الجلوس لفترة طويلة: 

يقضي غالبية الأشخاص وقتهم وهم جالسون، خصوصًا في أوقات عملهم، ما يبطئ مستويات الاستقلاب في الجسم، أو مستوى حرق الدهون، والنتيجة هي امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المقوية للمناعة ببطئ شديد، ما يضعف المناعة. 

تناول الأطعمة المضرة:

 وهنا لا نقصد الوجبات السريعة فحسب، بل البسكويت والحلويات والمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض التي تتلف الخلايا التائية الضرورية لمحاربة الأمراض. لذا، احرص على اختيار الأطعمة المصنوعة بالدقيق الكامل والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.  

افتقار الجسم للنوم الكافي:

 ينتج الجسم مادة الميلاتونين أثناء النوم، ومن دون هذه المادة لا يستطيع الجسم تصنيع خلايا الدم البيضاء التي تحارب الأجسام المضرة. لهذا، أحرص على النوم لسبع أو ثمان ساعات يوميًا.

الشعور بالتوتر على الدوام

الشعور الدائم بالتوتر الناتج عن العمل تحت الضغط يزيد من مستويات الكوليسترول في الجسم ، ما يسبب فقدان التوازن في مستويات الهرمونات، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قدرة جهاز المناعة على الاستجابة بسرعة للدفاع عن الجسم.

عدم تناول الدهون الصحية:

 تحتوي الأطعمة المعالجة مثل الحلويات والمعلبات وغيرها على الدهون المشبعة.

لذا، احرص على تناول الدهون الصحية الموجودة في التونا والسلمون والأفوكادو والسردين واللوز والغنية بالأوميغا 3 الذي يقوي مناعة الجسم.

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