أحمد الكاس: استمتع بفرجاني ساسي وطارق حامد مقاتل

قال أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يستمتع كثيرًا بأداء التونسي، فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك.





وأضاف الكاس خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أداء فرجاني ممتع ولكن هذا الموسم هو أقل مما كان عليه في الموسم الماضي واتمنى أن يستعيد مستواه المميز.





وقال أحمد الكأس، نجم الكرة المصرية السابق، أن طارق حامد نجم خط وسط الزمالك يمتلك مهارات كبيرة.

وتابع: "كنت أدرب طارق حامد وكثيرون لا يعرفون أنه لاعب يمتلك مهارات كبيرة ولكن بعض المدربين وقتها طالبوه بالقتال على الكرة ولعب أدوار دفاعية والابتعاد عن اللمسات الجمالية".





وصف أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، محمود شيكابالا نجم الزمالك بـ"ميسي" الكرة المصرية.



