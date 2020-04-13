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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:01 ص
ابراج
ابراج
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 14 أبريل، وفقا لعلم الأرقام.

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شخصية اليوم في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 14 ابريل فأن حياة جديدة مع شريك الحياة، استمتع بها وابتعد ع الملل قدر المستطاع، انت محبوب ولديك أصدقاء كثيرين حاول الاحتفاظ بهم.

نصيحة هذا العام .. عليك بجلسة مع شريك الحياة لتصيفة كافة الأمور المعقلة لتبدوا سويًا من جديد، فهو أيضًا يشعر بالملل من الحياة الرتبة.
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