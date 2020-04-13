مدرب مصري بالسعودية يستغيث من أجل العودة لمصر.. فيديو

قال حمادة حنيدق، مدرب الشباب بنادي أبها السعودي، إن هناك عددا من المدربين المصريين فى السعودية يرغبون فى العودة لمصر خلال الفترة المقبلة.





وأضاف حمادة حنيدق، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المغتربين التونسيين من المدربين والأجهزة الطبية، سيعودون إلى بلادهم يوم 19 أبريل، موضحا أن المدربين المصريين لديهم تأشيرة زيارة وتنتهي في شهر مايو، وبذلك يندرجوا، تحت بند العالقين.





وأوضح حمادة حنيدق، أن المدربين المصريين، تواصلوا، مع أحمد الشيخ مدير مكتب وزير الرياضة وأحمد أسعد مدير مكتب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وطالبوهم بالإنتظار، كما قاموا بالتواصل مع السفارة المصرية، ولكن الوضع لم يتغير.



