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منوعات

جنون كورونا.. الهجوم على سيدة ذهبت للتسوق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
القلق والذعر، ثنائي يسيطر بشكل كبير على عقول وحياة قطاع كبير من الناس منذ تفشي فيروس كورونا في البلدان، وقد تدفع هذه الحالة البعض لتصرفات عدوانية مع غيره من الجيران.

كما حدث مع "سارة كروسلاند" التي فوجئت برسالة صادمة متروكة على زجاج سيارتها، من قبل أحد جيران أصدقائها، بحسب ما نشرت صحية "ديلي ميرور" البريطانية. 

فكانت  الشابة "سارة كروسلاند" تتسوق بأحد الأسواق وتحمل احتياجات لها ولصديقاتها غير القادرة على مغادرة المنزل بسبب فيروس كورونا.

انتهت عملية الشراء واتجهت "سارة" إلى بيت صديقتها لتسليمها المشتريات، وعند عودتها إلى سيارتها وجدت رسالة عدوانية من قبل أحد الأشخاص والذي يهددها بأنه تم الإبلاغ عنها لانتهاكها قواعد حظر التجوال المطابقة في بريطانية حاليًا. 

وكانت الرسالة المكتوبة تتضمن :"لقد سجلت رقم سيارتك. ليس لديك عمل في هذا الشارع، قد كسرت القواعد العامة، أنت شخص غير مسئول ومهمل "، تركت تلك الرسالة "سارة " في حالة صدمة منتظرة أن تحكم بتهمة خرق حظر التجوال.

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