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رياضة

الكاف يفجر مفاجأة عن بطولة كأس الأمم وموقفها من فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:16 ص
الكاف
الكاف
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ياسمين تيسير
كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن موقف الاتحاد من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 خاصة في ظل توقف النساط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وأكد عبد المنعم باح في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن البطولة ستقام في موعدها شهر يناير و فبراير من العام المقبل في الكاميرون.

وأضاف أن التصفيات من المقرر ان تقام من شهر سبتمبر لـ شهر نوفيمبر من العام الحالي مشددا ان في حال استمرت ازمه فيروس كورونا سيتم اتخاذ القرار بتاجيل البطولة وفقا للازمة العالمية.


وتابع أن في حال اقامة البطولة في موعدها و لكن احد المنتخبات تفشي بها الفيروس سيتم استبعادها و استبدلها بمنتخب اخر مشددا ان في حال استبدال منتخبين ستقام البطولة ولكن في حال كان العدد اكبر سيتم تاجيل الموعد المحدد للبطولة. 

كما أكد أن الكاميرون هي التي طلبت اقامة بطولة كأس الامم الافريقية في شهري يناير و فبراير و لكن عقب ذلك ستقام في موعدها الطبيعي في فصل الصيف كما هو المعتاد  
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