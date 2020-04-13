تاج الدين: هناك ٤٠ بحثا عالميا لإيجاد علاج يقضي علي كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك اكثر من ٤٠ بحث عالمي سوءا علي ادوية متاحة او ادوية جديدة لعلاج وباء فيروس كورونا.

وأضاف "تاج الدين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن في عام ٢٠٠٥ عندما كان وباء إنفلونزا الخنازير منتشر في مصر تم استخدام دواء موجود في الاسواق وبالفعل هذا الدواء أعطى نتيجة هائلة في علاج المصابين.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن العقار الياباني الجديد لعلاج فيروس كورونا هو دواء قديم منذ عام ٢٠١٤ وهذا الدواء يكون مضاد للفيروسات وسجل كدواء لعلاج الانفلونزا.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحيه، انه حصلنا علي عينات من الدواء الياباني الجديد وسيتم تصنيعة في مصر مستقبلا.

وأشار إلى أن، نحن على مدار الساعة نتابع ما يحدث علي مستوي العالم من حيث الرصد والمحاذير واساليب العلاج والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

