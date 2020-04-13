تامر النحاس: مروان محسن افضل مهاجم آخر 10 سنوات.. فيديو

أكد تامر النحاس، وكيل مروان محسن لاعب الأهلي، أن هناك جلسة مع مسؤولي الفريق لمفاوضات التجديد بشهر مايو.





وقال النحاس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وهناك ترحيب من المسئولين لكن كان هناك أولويات لدى المجلس بحسم ملفات الرباعي الكبار وليد سليمان وحسام عاشور وأحمد فتحي وشريف إكرامي".





وأكمل: "مروان محسن أحد أهم رؤوس الحربة في مصر خلال أخر عشر سنوات، لكن يقابله سوء توفيق ومظلوم جدا من المشجعين".





وأتم: "هناك جلسة خلال شهر مايو القادم لتتفاوض حول تجديد عقد مروان محسن مع الأهلي".



