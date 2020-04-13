هم رأس المال الحقيقي.. أبو العينين: الحفاظ على العمالة مع استمرار رواتبهم كان الأهم بعد أزمة كورونا

أشاد رجل الأعمال محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، بالدولة المصرية والإعلام والصحافة في تعاملهم مع أزمة فيروس "كوفيد-19" المعروف إعلاميا "بـ فيروس كورونا المستجد"، مؤكدا أن الإعلام المصري تعامل بمنتهى الوعي مع الأزمة لوعي المصريين حول مواجهة انتشار من فيروس كورونا.





وقدم "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" التحية والشكر للطاقم الطبي والممرضين في مصر لما قدموه من جهد رائع و أعمال بطولية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر والإعتزاز بالطب في مصر بسبب تعاملهم مع هذه الأزمة بإمتياز.





وأكد عضو مجلس النواب، أن أول القرار التي أتخذها بعد قرار أزمة فيروس كورونا هو الحفاظ على العمالة مع إستمرار رواتبهم، موضحا أن العمال هم الرأس المال الحقيقي وأصحاب عملية الإنتاج والتصدير، لذلك أتخذ قرار بتخفيض العمالة والأعداد فضلا عن الوقاية الصحية مرددا "العنصر البشري هو الأهم".





وأوضح أنه أتخذ قرارا بتخفيض أيام العمل حفاظا على صحة العمال وتخفيف التكدسات في الموصلات وتخفيض الورديات مع استمرار الأجر كاملا، مؤكدا أنه حريص على الوقاية الصحية وقررات الحكومة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.