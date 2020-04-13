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مرأة

بدون حرمان.. حيلة مذهلة لإنقاص وزنك أثناء الحجر الصحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 09:04 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
زاد وزنك كثيرا خلال الحجر المنزلي، وتبحثين عن طريقة سهلة وسريعة لانقاص الوزن إليك مشروب خارق لحرق الدهون وإنقاص الوزن  لكن هذا لا يحدث بطريقة فعالة اذا لم يتم اتباع نظام غذائي صحي بدون حرمان وممارسة التمارين الرياضية في المقابل إليك مكونات المشروب يقدمها موقع برايت سايد.



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    المقادير

كوب من الماء
ملعقة من الجنزبيل
ملعقة صغيرة من قرفة
ملعقة من المريمارية
ملعقة وسط من العسل

خطوات تطبيق المشروب

 يوضع الماء على النار حتى يغلي وتضاف اليه بودرة القرفة والجنزبيل  ويحرك الخليط قليلًا. ويمكن ان يضاف اليه القليل من عصير الليمون ويضاف العسل.

يمكنك تكرار الوصفة يوميا بجانب نظام غذائى متوازن وممارسة الرياضة لحرق اسرع للدهون.
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