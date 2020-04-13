هيونداي تتبرع لانقاذ مدينة ديترويت بعد تحولها لبؤرة بفيروس كورونا

أعلنت شركة هيونداي لصناعة السيارات عن تبرعها بالمال و أدوات الاختبار لمدينة السيارات "ديترويت" بولاية ميشيجان بالولايات المتحدة ، بعد توقف العمل بها كغيرها من المدن بسبب انتشار فيروس كورونا .

واوضحت الشركة انها ستتبرع بمبلغ 100,000 دولار أمريكي ، و10,000 اختبار لفيروس كورونا وفقًا لبعض التقارير المحلية، وذلك ضمن الجهود الكبيرة لاحتواء المرض في الولاية .

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كما شملت مقر اختبار جديد بسعة 1000 اختبار كل يوم اثنين تم افتتاحه في 27 مارس الماضي، ومع ذلك، قال عمدة ديترويت مايك دوجان أن المدينة تحتاج إلى 2000 اختبار في اليوم على الأقل.

صانعو السيارات حول العالم يحاولون تقديم المساعدة بطرق مختلفة، حيث أعلنت شركة هيونداي الأسبوع الماضي أنها ستمد فترة الضمان على السيارات التي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بين مارس ويونيو من هذا العام حتى 30 يونيو 2020، وأعلنت كيا الشيء نفسه بعد بضعة أيام، كما أعلنت كل من هيونداي وجينيسيس أنها ستدفع ما يصل إلى 6 دفعات من قيمة أقساط السيارات للملاك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، وبالطبع ليست الشركة الكورية وحدها التي أعلنت عن برنامج الإغاثة الخاصة بعملاءها، حيث كشفت العديد من الشركات الأخرى عن برامجها.

والجدير بالذكر انه لم يقم صانعو السيارات بالمدينة فقط بإرسال العمال إلى منازلهم، ولكنهم أغلقوا أيضًا مصانع الإنتاج للمساعدة في إبطاء انتشار المرض، ومع ذلك، لم يمنع هذا ديترويت من أن تصبح أكثر الأماكن في معدلات الإصابة والوفاة بالفيروس القاتل في جميع أنحاء البلاد، وهو ما أربك أنظمة الرعاية الصحية المحلية، وللمساعدة في الحد من ذلك .