كاف : حفل قرعة كان ٢٠١٩ هو أروع ما شاهدناه

أثنى عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على تنظيم مصر للبطولة أمم إفريقيا السابقة والتي أقيمت في صيف 2019.

وقال في تصريحات تلفزيونية :"التنظيم في مصر كان مدهشا، ولم أرى في حياتي حفل قرعة مثل التي حدثت تحت سفح الأهرامات وكذلك افتتاح البطولة ولم نكن نتوقع هذا المستوى ونشعر بالامتنان الدائم لما فعلته مصر في عام 2019 بالبطولة".





وأضافت :"مصر ساعدت الاتحاد الأفريقي لكي يضع معايير عالمية بفضل دعم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، وكافة أطقم العاملين، فقد عملوا لمدة ٢٤ ساعة في كل يوم لمدة ٥ أشهر.. كانوا أبطالا فوق العادة، وقام رئيس "كاف" بتقديم الشكر لهم وتهنئتهم".





وتابع :"نحن ممتتون تماما لما قام به المصريون في هذه النسخة من البطولة، والتي تميزت بوجود 24 فريق، وأعطتنا رؤية كبيرة لما ستكون عليه البطولات"

وأوضح :"هذه النسخة هي الأفضل في تاريخ البطولة الإفريقية، وأعطت العالم صورة إيجابية عن مصر".



