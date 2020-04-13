الكاف: أكثر من 700 مباراة وتحدث أزمة بسبب التحكيم في 5 أو 6 مباريات فقط









كشف عبد المنعم باح السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " عن موقف الاتحاد من التحكيم الافريقي





وأكد عبدالمنعم باح في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن التحكيم من ضم اهم الملفات التي يسعى الكاف لتطويرها و تحسين الاداء بها مشددا ان هناك العديد من القرارات اتخذت في هذا الشان





واضاف عبدالمنعم باح أن الكاف قرر منع اي حكم افريقي ثبت عليه الفساد بالمنع من التحكيم مدى الحياه مشددا التحكيم امر هام و يحدد مصير فرق





وتابع ان هناك اكثر من 700 مباراة افريقية نقام خلال الموسم الواحد ولا يتم الشكوى سوى من 5 او 6 مباريات فقط





اما عن تقنية الفار فأكد أنها خطوة جيده ولن تقلل من متعة كرة القدم بالعكس ستقلل من الأخطاء ويجب العمل به كاتجاه عالمي لتطوير الكرة