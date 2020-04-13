وزير الاتصالات يشرح طرق وآلية الحصول على الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وموقف من تخلف عن موعد التقديم

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،: إننا نحاول عمل نظام قائم على التكنولوجيا وقمنا بدراسة الطلبات التي إلينا وقمنا بتحديد قائمة بالمستحقين ويصل عددهم إلى مليون ونصف مواطن، وبالنسبة للذين تأخروا في التقديم وتخلفوا عن الموعد سوف تصل إلهم رسالة في وقت لاحق,





وأضاف وزير الاتصالات خلال تصريحات تليفزيونية ، أن استلام الدفعة الأولى سيكون خلال 4 ايام القادمة وفقا الي هذه الآلية وهو ارسال رسالة كل يوم علي التليفون المحمول للمواطنين المستحقين للمكافأة وقمنا بتقسيم المستحقين إلى أربع دفعات كل دفعة يوم .





واوضح عمرو طلعت ، أن الرسالة ستأتي على رقم التليفون المحمول الذى قمت بتسجيله للحصول على هذه المكافأة كما اننا اليوم ارسلنا الرسالة الي الاشخاص الذين سيذهبون غدا للحصول علي المكافأة .





وتابع وزير الاتصالات ،: أننا نقوم بتوزيع المكافأه من خلال جهتين ومنها البريد المصرى وله 4600 مكتب بالاضافة الي 600 مدرسة لصرف المكافأة من خلالها والجهة الاخرى وهو البنك الزراعي المصرى وبه 1100 مكتب لصرف هذه المكافأة .





واستكمل عمرو طلعت ، أن الرسالة تحتوي علي يوم استلام المكافأة والجهة التي يمكنه صرف المكافأة من خلال منافذها كما أن المواطن لن يستطيع الدخول الي المنفذ الا بعد التحقق من وصول الرسالة إليه ومن ان هذا هو اليوم المخصص له بالصرف .



