مفاجآت بشأن تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك.. فيديو

أكد تامر النحاس، وكيل محمود علاء، أنه مدد عقده مع الزمالك لكنه لم يوثق بسبب الظروف.





وقال النحاس خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "محمود علاء مضى تمديده مع الزمالك لكن حدث تأخير في ملئ العقود بسبب كثرة المباريات والبطولات في شهر فبراير الماضي".





وأكمل: "عدم وجود بصمة لمحمود علاء بدعة، القانون ينص أن البصمة ليس لها علاقة بصحة العقد"





وأتم: "لم يكن هناك خلافات في التفاصيل المالية، العقد تمدد رسمي لكن لم يوثق بسبب الظروف".





واعلن الاعلامي هاني حتحوت منذ قليل ، إن أزمة تمديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، قد انتهت تماما، واحتفظ النادي الأبيض بخدمات اللاعب لسنوات أخرى مقبلة ، و إن إدارة الزمالك فاتحت اللاعب من أجل تمديد عقده نظرا لحاجة الفريق لخدماته وهو ما قوبل بالترحاب من جانب المدافع الدولى".



