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رياضة

الكاف يكشف عن مكان إقامة حفل الأفضل في أفريقيا وموعده الجديد.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أن هناك اتجاه لأـ تعديل موعد اقامة حفل افضل للاعب في افريقيا خلال الفترة المقبلة 

وأضاف عبدالمنعم باه في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن تعديل الموعد سيكون هدفه هو حضور معطو اللاعبين وسهوله تواجدهم في ظل عدم انشغالهم باي مباريات

وتابع عبد المنعم باه انه لا يتوقع ان يغيب اي للاعب عن الحفل بلا مبرر او سبب قوي مشددا ان لا توجد اي نيه من الكاف لتوقيع عقوبه على اي للاعب يتغيب عن الحفل على الرغم من دعوته.

وأضاف أن النسخة القادمة من حفل توزيع جوائز الافضل في افريقيا سيقام في شرم الشيخ.
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