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توك شو

بمثابة حرب.. أبو العينين يشيد بإجراءات الدولة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:23 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية كانت سببا في أزمات كثيرة كانت ستتعرف إليها الدولة ، لولا القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع أزمة كورونا لمنع انتشار الوباء، لذلك فخور بأداء الحكومة.

وأضاف "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الإعلام والصحفيين قدموا عرضا متميزا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهي بمثابة حرب، مشيرا إلى أن معظم رجال الأعمال اتخذوا إجراءات مهمة للحفاظ على العمالة حتى لا يتعرضوا للضرر بسبب الأزمة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن العمل كان 3 ورديات  وانخفضت الي وردية واحدة فقط، بنفس الأجر والحوافز والمميزات، مشيرا إلى أن هناك التزاما بجميع الإجراءات الوقائية وعمليات التطهير والبعد بين المسافات بين العمال، فضلا عن التوعية والتعقيم.

وشدد على أن قطاع الصناعة تعود على الإلتزامات الوقائية التي ألزمت بها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن الجميع أصبح على وعي كامل والكل حريص على حياته، وهذا بسبب مجهود الإعلام والصحافة.
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