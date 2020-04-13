AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: جماعة الإخوان على استعداد للتحالف مع الشيطان لتحقيق مطامعها وأغراضها الخبيثة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:31 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فشلا ذريعا وفقدت أي مصداقية لها بعد أن اكتشف الجميع عمالتها وخيانتها لدينها وأوطانها ، و استعدادها للتحالف مع الشيطان نفسه لتحقيق مطامعها  وأغراضها الخبيثة المبنية على الخيانة لأوطانها والعمالة لأعداء الوطن عبر تاريخها الأسود . 

وأضاف جمعة في بيان له ان الجماعة لجأت بعد فقدان مصداقيتها وانكشاف طبيعتها إلى حيلة أخبث وهي استخدام الأُجراء ليقوموا بما كانت تقوم به من المتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة، بمحاولة إلباس باطلهم ثوب الحق زورا وبهتانا حذو النعل بالنعل .

وأوضح وزير الأوقاف أن الأمر يتطلب التعامل بمنتهى الحسم مع كل من ينساق خلف دعوات الأبواق المأجورة لهذه الجماعة الخائنة العميلة ، وكذلك من يتبنى فكر هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومن يروج لأفكارها أو أفكار أبواقها المأجورة وكتائبها الإلكترونية المصنوعة ، مع اعتبار الترويج لما ينشره ويبثه أُجراء الجماعة وتروجه عناصرها المجرمة وعملاؤها المأجورن أيضا خيانة وطنية .

ومن جانبها تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستنهى على الفور خدمة من يثبت نشره أو تبنيه أو ترويجه لأفكار هذه الجماعة الضالة المجرمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس خالد داوود لاتهامه بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها

عبد الرازق توفيق يكتب: بسبوسة الإخوان الفاسدة في أكوام القمامة

وزير الأوقاف: دعوة جماعة الإخوان لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام

بعد مظاهرات الإسكندرية.. وزير الأوقاف يؤكد ضرورة التصدي بكل حزم لأفكار الجماعة الإرهابية

وزير الأوقاف: تأجيل امتحانات مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن إلى ما بعد رمضان

عبد الرازق توفيق يكتب: الإخوان أشد رجسا من الشيطان

ترشيحاتنا

رفض الأهالي دفنها.. أول صورة للطبيبة سونيا ضحية كورونا في الدقهلية

بعد تخطى عدد الإصابات 2000 شخص.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا؟

مفاجآت بشأن تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك.. فيديو

أسماء جلال تنشر اعتذارها عن كواليس مسلسل حكايات بنات

عداد كورونا : إصابة 2065 و 159 حالة وفاة في مصر (بيان وزارة الصحة)

ولي العهد السعودي وترامب يرحبان باتفاق أوبك+

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة