سعودي ينقذ أشخاصا من داخل سيارة مشتعلة.. فيديو

انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي يقوم بإنقاذ أشخاص محتجزين داخل شاحنة مشتعلة بمدينة جازان.
وقال المواطن السعودي في تصريحات على فضائية "إس بي سي" السعودية إنه كان على الطريق وقت وقوع الحادث.
وأضاف أن نتج عن الحادث اشتعال السيارة عقب انقلابها، بأسرع لمساعدة المتواجدين بداخلها.
وأظهر شريط الفيديو المنتشر قيام هذا الشخص بسحب المتواجدين داخل السيارة، ما أنقذ حياته.
#كلنا_مسؤول | موقف بطولي من أحد أبناء الوطن في #جازان، سيارة اشتعلت النيران فيها ويوجد بها ثلاث أشخاص تعثّر عليهم الخروج وظهر "البطل" يحيى وأنقذهم.— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 12, 2020
البطل يحيى نقى يوري لنا القصة. pic.twitter.com/xBckE1yrV3