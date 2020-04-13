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أخبار العالم

سعودي ينقذ أشخاصا من داخل سيارة مشتعلة.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:55 ص
صدى البلد
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شريف سيد
انتشر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطن سعودي يقوم بإنقاذ أشخاص محتجزين داخل شاحنة مشتعلة بمدينة جازان. 

وقال المواطن السعودي في تصريحات على فضائية "إس بي سي" السعودية إنه كان على الطريق وقت وقوع الحادث. 

وأضاف أن نتج عن الحادث اشتعال السيارة عقب انقلابها، بأسرع لمساعدة المتواجدين بداخلها. 

وأظهر شريط الفيديو المنتشر قيام هذا الشخص بسحب المتواجدين داخل السيارة، ما أنقذ حياته. 
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