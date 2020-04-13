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رياضة

الهاني سليمان يكشف كواليس لأول مرة عن التعاقد مع الأهلي.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:25 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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حسن العمدة
قال إلهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة السكندري، إنه وقع للنادي الأهلي موسم 2013، مع مجدي طلبة ولكنه لم يستمر مع الفريق الأحمر.

وأضاف إلهاني سليمان ، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلى كانت لديه أزمة في القائمة، ولذلك طلبوا منه الخروج للإعارة لمدة موسم والعودة مرة اخرى.

وأوضح الهاني سليمان، إنه كان فى عز تالقه، وكان يريد مواصلة التألق، ولذلك لم يوافق على طلب الاهلي بالخروج للاعارة وأنهي الاتفاق معه، واعاد المبلغ الذي حصل عليه لوكيلي تامر النحاس.

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة.

وعلق اتحاد الكرة المصري النشاط الكروي لعدم تفشي فيروس كورونا.

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