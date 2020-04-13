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أخبار البلد

حقيقة إعفاء أطباء وطبيبات من الخدمة في الكويت

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:51 ص
دولة الكويت
دولة الكويت
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ميـــس رضــا

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد على الشائعة التى تم تداولها على نطاق واسع خلال الأيام  القليلة الماضية حول إعفاء عدد من الأطباء والطبيبات –غير محددي الجنسية من (البدون) – من الخدمة بوزارة الصحة.

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريح خــاص لـ "صدى البلد"، أنها اتصلت بصالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، والذي نفى صحة ما تم تداوله جملة وتفصيلًا، مؤكدا أنه لم يتم سحب تراخيص بطاقات التطوع الصادرة عن الدفاع المدنى لأطباء وطبيبات  ولم يتم إرسال اي تقارير كتابية بخصوص هذا الأمر وأكد أنه لم يتم تهديد أي طبيب أو طبيبة أو ممرض من ممارسة مهنته.

وشددت "الرشيد"، على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتة إلى أنه فى وقت الأزمات تكثر الشائعات، والبعض يستغل الأزمات لإثارة الشائعات بهدف البلبة وإثارة الفتنة ، مطالبة الجهات المعنية بملاحقة الشخص الذى روج للشائعة التى بثتها  عبر إحدى البرامج التى تذاع على قناة خاصة تحظى بمشاهدة واسعة، وتسبب فى إثارة الشارع الكويتى.

 


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