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قدموا رسالة وطنية.. أبو العينين يطالب باعتبار الطبيب المتوفى حاليا شهيدا يحارب على الجبهة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:48 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
أشاد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، بالطاقم الطبي والممرضين والمجهود المبذول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "كل التحية والتقدير لأطباء مصر العظماء الذين قدموا رسالة حضارية رائعة بالوطنية والوفاء والإخلاص والخبرة".

وأكد "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الأطباء والممرضين في مصر يستحقون كل التقدير وربنا يجازيهم خير لما قدموه، مطالبا بالتعامل مع كل متوفى من الأطباء مثلما نتعامل مع الشهداء، لأنهم الآن مثل الذين يقفون ويحاربون على الجبهة مثل أبطال القوات المسلحة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن سمعة الأطباء المصريين في العالم أصبحت عالية جدا، منوها إلى أنه يشعر بالفخر والاعتزاز بالطب في مصر بسبب تعاملهم مع هذه الأزمة بامتياز.

ونوه إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية كانت سببا في أزمات كثيرة كانت ستتعرف إليها الدولة ، لولا القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع أزمة كورونا لمنع انتشار الوباء.
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