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سيارات

بمليون جنيه سعر مرسيدس C200 في السوق المصري

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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أماني نوار
 يعاني سوق السيارات حاليا، حالة تذبذب؛ بسبب تراجع حركة البيع والشراء، بسبب أزمة فيروس كورونا،كما تأثرت أسعار السيارات المستعملة أيضا.

ومن أكثر السيارات التي لاقت انخفاض في سعرها خلال هذه الأيام هي مرسيدس C200 موديل 2020 فمتوسط سعرها  مليون جنيه حاليا. 



تأتي السيارة بمحرك تبلغ سعته 1800 سي سي، بقوة تصل إلى 184 حصاناَ. ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي بسبعة سرعات. تبلغ السرعة القصوى للسيارة ما يُقارب 240 كيلو مترًا لكل ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 7.5 ثانية. تمتاز باحتوائها على نظام الفرامل ABS المانع للإنغلاق.

 تمتاز بخاصية توزيع قوى المكابح إلكترونيًا، كما وتمتاز بخاصية التحكم في الجر. متوسط استهلاك السيارة للوقود يبلغ 5.5 لتر لكل مئة كيلو متر مقطوعة. تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية ومكيف هواء جيد وممتاز.

 تمتاز بوجود وسائد هوائية أمامية للسائق وللراكب الأمامي. تحتوي على قفل مركزي للأبواب. تحتوي السيارة على مصابيح ضباب أمامية وخلفية. 


أما طول السيارة فيبلغ 4.68م، وعرضها 2م وارتفاعها عن الأرض يصل إلى 1.44م. نوع الدفع فيها خلفي، وتحتوي على 5 مقاعد. سعة خزان الوقود 41 لتر من البنزين.

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