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أخبار العالم

تسجيل أكثر من 1500 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت الإحصائيات الرسمية في الولايات المتحدة، عن تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد. 

وأعلنت شركة فوجي فيلم اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة باستخدام عقار أفيجان، وهو دواء مضاد للإنفلونزا ويتوقع أن يكون فعالا في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وسيتم إجراء التجارب على 50 حالة من المصابين بالفيروس بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب بجامعة ماساتشوستس. 

وتأمل الشركة في الحصول على الموافقة لاستخدام الدواء في الولايات المتحدة بعد التأكد من عاملي الفاعلية، والأمان.

وحقق العقار نجاحا في أول جولتين من الاختبارات السريرية، ما دفع الشركة المصنعة لزيادة الإنتاج منه، تحسبا لأن يكون أول علاج مثبت للعدوى، ومن المتوقع أن تنتقل للمرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات عليه مع نهاية يونيو، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
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