AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسن الشامي: فضلت الجونة على الزمالك.. والمقاولون قادر على الإطاحة بالأبيض

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:19 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
قال حسن الشامي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن فضل الانتقال إلى نادي الجونة على العرض المقدم له من قبل مسئولي نادي الزمالك.

وأكد الشامي في تصريحات برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أحمد الصحيفي، كلمني من أجل التوقيع لنادي الجونة، وفي نفس الوقت تلقيت عرض من نادي الزمالك".

وتابع: "صليت استخارة وفي النهاية استقريت فورًا على التوقيع لنادي الجونة وبعدها ذهبنا إلى معسكر للجونة".

وأشار: "في أول معسكر بعد التوقيع للجونة، تفاجئ الجميع بأن المدير الفني للجونة يختبر اللاعبين وهم أسماء كبار، وعدد كبير من اللاعبين رحلوا بسبب ذلك".

وشدد: "قررت وقتها أنني أتدرب رغم رحيل عدد كبير من النجوم مثلا أحمد مودي وعفروتو، ونجحت في التألق، ولكن تفاجئت بطلب مني توقيع عقد جديد، ووقتها طلبت العقد الذي وقعته ومسكته ومزقته فورًا بسبب سوء التصرف، ولكن الصحيفي استعادني واعتذر لي وقام بتوقيع معي عقود جديدة كما كان متفق عليها من قبل".

وأتم: "فريق المقاولون العرب، نادي كبير، وقادر على المنافسة بالدوري والإطاحة بنادي الزمالك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من العلاقات العامة من نادي الزمالك في مطار القاهرة لاستقبال اللاعبين

المقاولون يواجه القناة وديا استعدادا لمباراة طلائع الجيش بالدورى المصري

المقاولون العرب يتعادل مع المريخ البورسعيدي وديا

نجم الأهلي الشاب يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

خالد جلال: ظٌلمت في الزمالك ورفضت العمل مع جروس

ترشيحاتنا

قفزة جنونية.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 13-4-2020

هل حقا المدينة المنورة لا تصاب بالطاعون؟.. فلماذا عُلقت الصلاة بالمسجد النبوى؟.. مفكر إسلامي يجيب

انتصار جديد على كورونا في مصر.. شفاء 4 مصابين بمستشفى العزل في المنيا

ماذا فعلت الأردن للقضاء على تفشي كورونا وتسجيل صفر إصابات

بسبب أزمة كورونا.. أبو العينين يوجه رسالة مهمة للإعلاميين.. فيديو

حقيقة إعفاء أطباء وطبيبات من الخدمة في الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا