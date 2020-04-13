ربط معاش جديد ضمن تكافل وكرامة لـ637 حالة مستحقة بالوادي الجديد

قال الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد إن وزارة التضامن قد دعمت المحافظة بربط عدد جديد من الحالات المستحقة لإدراجها ضمن برنامج تكافل وكرامة.





وأوضح عبد العزيز أنه بعد تنقيح كشوف المستحقين ودراسة حالتهم الإجتماعية والإقتصادية فعليا تم ربط 637 من الحالات المستحقة.





يذكر أنه سيتم صرف مستحقات شهري (مارس وأبريل) كدفعة واحدة على ان يتم ذلك بعد يوم 15 ابريل الجارى بنظام الدفع المباشر للمواطنين بالبريد (الحوالات البريدية) من مكاتب البريد التابعة لكل قرية علي أن يحضر المواطن ببطاقة الرقم القومي وصورة منها دون الانتظار لطبع الفيزات التي قد تستغرق وقت أطول وذلك نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولدعم خدمة المواطنين.

وناشد عبد العزيز كافة المواطنين عدم التكدس والزحام على وحدات التضامن أو التزاحم أمام مكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.