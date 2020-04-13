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توك شو

دروس مستفادة من الأزمة.. أبو العينين: النظام العالمي لن يعود كما كان قبل كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:04 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إن الاقتصاد العالمي أصيب بشلل بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه لم يعد هناك عرض أو طلب بخصوص المنتجات بسبب توقف المصانع عالميا، وهذا ما يعاني منه الآن كافة القطاعات في كل الدول.

وأضاف "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن هناك دروسا مستفادة من أزمة كورونا والاقتصاد العالمي سيتغير الفترة القادمة، متابعا: "النظام العالمي مش هيرجع زي ما كان قبل كورونا".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كافة السياسات والإجراءات والتشريعات والممارسات ستتغير وكل دولة ستعمل بما فيه مصالحها، مؤكدا أنه سيكون هناك فكر جديد بعد الأزمة خاصة في الاقتصاد العالمي والبورصة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية كانت سببا في تلاشي أزمات كثيرة كانت ستتعرض إليها الدولة، لولا القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع أزمة كورونا لمنع انتشار الوباء.

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