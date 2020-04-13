شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالأقصر حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر -مدير التفتيش الصيدلى - ورفقه العقيد محمد فاضل- رئيس مباحث التموين- ودكتور تامر صلاح -مدير مديريه التموين.
وأسفرت الحملة عن ضبط (٢٠ ألف كمامة طبية) و( ١٧الف جوانتى طبى) و (٥٤لتر كحول) و (١٠٢كحول بخاخ ١٠٠ملى )بدون فواتير ومجهولة المصدر.
تم تحريز الكميات وتحرير محضر شرطه برقم ٤٥٨٣جنح قسم الاقصر.
كما تمكن التفتيش الصيدلى من ضبط ٦٣٠ قرص مدرج ضمن الجدول) ٣ الملحق بقانون مكافحه المخدرات بدون فواتير ودفتر قيد بصيدليه بمدينه اسنا.
وتم تحرير محضر شرطه برقم٢٤٢٧ للعرض على النيابه العامة.