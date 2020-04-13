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محافظات

شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:47 ص
شاهد.. حملة مكبرة
شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر
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شمس يونس
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بالأقصر حملة مكبرة برئاسة الدكتور محمود عبد الناصر -مدير التفتيش الصيدلى  - ورفقه العقيد محمد فاضل- رئيس مباحث التموين-  ودكتور تامر صلاح -مدير مديريه التموين.

وأسفرت الحملة عن  ضبط  (٢٠ ألف كمامة طبية)  و(  ١٧الف جوانتى طبى) و (٥٤لتر كحول) و (١٠٢كحول بخاخ ١٠٠ملى )بدون فواتير ومجهولة المصدر.

تم تحريز الكميات وتحرير محضر شرطه برقم ٤٥٨٣جنح قسم الاقصر.

كما تمكن التفتيش الصيدلى من ضبط ٦٣٠ قرص مدرج ضمن الجدول) ٣ الملحق بقانون مكافحه المخدرات بدون فواتير ودفتر قيد   بصيدليه بمدينه اسنا.

 وتم تحرير محضر شرطه برقم٢٤٢٧ للعرض على النيابه العامة.
شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر
شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر
شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر
شاهد.. حملة مكبرة للتفتيش الصيدلي في الأقصر
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