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محافظات

اليوم.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة لــ5988 بالوادي الجديد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:24 ص
اليوم.. بدء صرف منحة
اليوم.. بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة
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منصور ابوالعلمين

أنهت محافظة الوادى الجديد استعداتها  لصرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة اليوم الإثنين من تجهيز جميع مكاتب البريد بمقاعد ومظلات للوقاية من الشمس والموزعة على مراكز المحافظة الإدارية الخمسة بقراها.


وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد انه تم إرسال الرسالة الخاصة بموعد ومكان صرف منحة العمالة غير المنتظمة، على أن يجري بدء الصرف الفعلي اعتبارًا من اليوم  الاثنين ١٣ أبريل لـ ٥٩٨٨ عاملا على مستوى المحافظة.

أضاف المحافظ، أنه سيتم الصرف من خلال مكاتب البريد وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لمدة 3 شهور.

وأشار إلى، توافر المبالغ المالية والصرف يتم من خلال مكاتب البريد لسرعة وصول المنحة إلى العمالة المستحقة، في إطار دعم الدولة والوقوف بجانب العمال خلال أزمة فيروس كورونا، وتضافر جميع الجهود لحماية العمال.

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