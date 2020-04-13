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أخبار البلد

استغاثة عاجلة من المصريين العالقين بأمريكا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:09 ص
صدى البلد
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سعيد العربي


وجه المصريون العالقون بأمريكا مناشدة طالبو في على تحديد موعد رحلات لإعادة العالقين في أمريكا خاصة وأن عددهم يقارب الـ 500 شخص.

وذكرو في بيان"  عددنا فى حدود ٥٠٠ شخص قمنا بعمل مجهودات كبيرة ونستطيع عمل حصر باسماء العالقين و اوضاعهم وقمنا بمخاطبة الجهات المسئولة بالبيانات لتوضيح الصورة عن اعدادنا.


وذكرو في البيان" لدينا رسالة واحدة نريد إيصالها للمسئولين عن اتخاذ قرارات عودة العالقين ونؤكد اننا على الاستعداد تخفيف العبء عن الدولة فى مسألة مصاريف الحجر الصحى وبنتفق اننا نستطيع جميعا المشاركة فى مصاريف الحجر و اتفقنا جميعا على تحمل كل فرد مصاريف الحجر الشخصية كاملة قدر المستطاع و طبقا للشرائح المحددة من قبل الوزارة و على ان يسدد المبلغ سلفا".

وتابعو" نحتاج في الوقت الحالي معرفة متى من الممكن أن يكون متاح توفر رحلات لإعادتنا من الخارج، فقد مر اسبوعين عن الرحلتين اللتان أعداو عالقين من امريكا و إلى الان لم ترد اى اخبار عن رحلات اخرى ولذا نطلب الاعلان عن جدول محدد لرحلات اجلاء العالقين وفي أسرع وقت خاصة في ظل الوضع فى امريكا بؤرة تفشى المرض دلوقتى".

وأكدو على تقدير اوضاع المصريين في الدول الأخرى ونقدر مجهودات الدولة و لكن من ليس له ملاذ فى امريكا حاليا وضعه صعب، مطالبين بطائرتين لإعادة العلقين، مؤكدين على ان الدولة قامت بمجهودات عظيمة فى تنظيم رحلتين من امريكا و من دول أخرى ورغم ذلك هناك مصريون كثُر  يحتاجون للعودة خاصة كبار السن والطلاب و أسر كانو متواجدين للسياحة و الاوضاع في ظل المعيشية المرتفعة.

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