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توك شو

أبو العينين مشيدا بالصين: عندما توقفت تسببت في شلل العالم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:31 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
أبدى النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، إعجابه بدولة الصين في تعاملها مع أزمة كورونا، مضيفا أن الصين لابد أن تكون المثل الأعلى للجميع، والكل يحتذى بها ولابد أن ينظر إليها خلال الفترة الحالية بعد أن استطاعت العودة سريعا والوقوف على قدميها بعد ان كانت تعاني اقتصاديا بسبب أزمة كورونا.

وأكد  "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن الصين استطاعت إنشاء مدن صناعية جديدة متخصصة وجذب صناع العالم  إليها من كل الدول،

وأوضح عضو مجلس النواب أن الصين عندما توقفت عن الإنتاج بسبب تفشي الفيروس عندها توقف الجميع وكانت سبب في شلل العالم وهذا يعود لأهميتها إقتصاديا.

وأضاف أن الاقتصاد العالمي أصيب بشلل بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه لم يعد هناك عرض او طلب بخصوص المنتجات بسبب توقف المصانع عالميا، وهذا ما يعاني منه الآن كافة القطاعات في كل الدول.

ولفت النائب محمد أبو العينين إلى أن هناك دروس مستفادة من أزمة كورونا والإقتصاد العالمي سيتغير الفترة القادمة، متابعا :"النظام العالمي مش هيرجع زي ما كان قبل كورونا".
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