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أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
شهدت أسعار النفط العالمي، اليوم الإثنين، ارتفاعا بأكثر من 2% في أعقاب اتفاق مجموعة أوبك بلس على خفض الانتاج العالمي. 

وأجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، استعرضا فيه نتائج اجتماع مجموعة أوبك+ بشأن خفض أسعار النفط. 


وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الأمير بن سلمان أعرب لترامب عن ترحيبه بالوصول هذا اليوم لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي".

يذكر أن البيان الختامي لدول "أوبك+" حول الجلسة الأخيرة، يوم 9 أبريل، أفاد بأن روسيا والسعودية ملزمتان بإنتاج ما لا يزيد عن 8.5 مليون برميل من النفط يوميا في مايو، يونيو، وفقا للاتفاق الجديد لـ"أوبك+".


وأشار البيان إلى أن كل ذلك تمت الموافقة عليه من قبل دول "أوبك" ودول خارج المنظمة المشاركة في إعلان التعاون ما عدا المكسيك، ولا يمكن تنفيذه إلا بموافقة المكسيك.
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