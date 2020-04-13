بعد رجوع إبنتها من أمريكا وخضوعها للحجر .. منال سلامة مطلوبة على جوجل

كشفت عن خضوع ابنتها للحجر الصحي، والتي بعد عودتها من أمريكا، وأعربت ابنتها عن استيائها من الوضع في أمريكا وطريقة التعامل مع فيروس كورونا.





ونشرت منال سلامة ، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" فيديو لابنتها، وعلقت عليه قائلة: "بنتي في الحجر الصحي.. شكرًا لمصر اللي حصل.. أرسى روح الانتماء للجيل الجديد".

وقالت ابنة منال سلامة من خلال الفيديو: "في بداية النزول من الطائرة هناك 3 أشخاص في الاستقبال ويقومون بوضع معقم اليد على أيدينا ويقيسون الحرارة.. ويكررون هذا لعدة مرات.. وبعدها تقوم باستبيان لكي يحدد إذا كنت اختلطت بأي من مصابي كورونا".

