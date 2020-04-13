أمجد ظريف يكشف تفاصيل صيانة جهاز التنفس بمستشفى شبرا بالمجان

قال أمجد ظريف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة لايف كير تكنولوجى،: "انهم وكلاء لمجموعة شركات وتوكيلات أجهزة طبية ويعملون في هذا التخصص منذ أكثر من 20 سنة".





وأضاف أمجد ظريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أنهم علموا على حل مشكلة جهاز التنفس الذى تم تحطيمه في مستشفي شبرا أول أمس، حيث قام طاقم المهندسين المسئولين عن المستشفى للذهاب ومعرفة ما هي المشكلة وبعدها تم تحددي المشكلة، ولحسن الحظ ان قطع الغيار الخاصة بهذا الجهاز متواجدة في مخازن الشركة.





وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة "لايف كير تكنولوجي، أنهم قاموا بالذهاب اليوم إلى المستشفى وقموا بإصلاح الجهاز ليتمكنوا من دخله إلى الخدمة مرة اخرى بعد أن قاموا بتصليح الجهاز مجانا مساهمة من الشركة، خاصة في هذا الوقت الذى يجب الجميع أن نقف فيه مع الدولة.





وأشار إلى أنهم تلقوا عدد من الطلبات من قبل مجموعة من الأشخاص والشركات منهم النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ومؤسسة الشيخ صالح كامل لعمل إصلاحات عدد من الأجهزة تحت إشراف الدولة.





وتابع أمجد ظريف ، أن بعد ذلك قمنا بعمل اجتماع مع الشركات الاخرى لإطلاق مبادرة لاصلاح جميع الأجهزة المعطلة وادخالها الى العمل مرة اخرى خصوصا ان هناك أزمة على مستوى العالم في استيراد أجهزة التنفس الصناعي .





واستكمل أمجد ظريف ، ان شركة اوراسكوم تواصلت معنا لشراء عدد من الأجهزة ولكن للأسف ليس هناك اجهزة متوفرة في الاسواق الان بالاضافة الى مؤسسة الزكاة للحصول على أجهزة ايضا .





واشار الي انه تم اصلاح 195 جهاز تنفس صناعي الي الان كما ان سعر الجهاز يصل الان الى ضعف سعره سابقا كما أن الرئيس السيسي كان أمر في 2016 بشراء 1000 جهاز تنفس صناعي،والآن جاء وقته للاستخدام.