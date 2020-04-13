AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو الجنايني يكشف كواليس حضن وليد سليمان بالإمارات

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:16 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، كواليس "الحضن" الذي اعطاه الي وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، عقب احداث مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في ابوظبي.
وقال عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت أنه احتضن وليد سليمان أثناء تسليم الكأس، لتهدئته بعد حدوث تجاوزات ضد لاعب الأهلي، حسبما نقل له عضو اللجنة محمد فضل وقتها.
وأوضح أن أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، فعل الأمر نفسه مع سليمان، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما وقع من لاعبي الفريقين كان مخزيا.
وشدد الجنايني على أن البعض أراد تشويه صورته، من خلال التأكيد على أنه احتفل مع الزمالك، "لكن الحقيقة أنني كنت أدعم الطفل المصاب بالسرطان الذي رافق الفريق الأبيض".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة ويكشف سبب تقبيل الجنايني رأس وليد سليمان

أخبار نادي الزمالك.. التتويج بالسوبر المصري.. مرتضى يهاجم الجبلاية.. واتحاد الكرة يصدم الفريق

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكرة.. فايلر يكشف مصير كهربا عقب طرده

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

هاني حتحوت : بيان الأهلي والزمالك مكتوب بيد شخص واحد .. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب الجوهري.. رد ناري من عزمي مجاهد على رضا عبدالعال

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

حسناوات في الثوب الأبيض.. حكاية ممرضتين أنقذتا حياة بوريس جونسون

الموت يفجع الفنان مدحت تيخا

بعد رجوع إبنتها من أمريكا وخضوعها للحجر .. منال سلامة مطلوبة على جوجل

نشأت الديهي يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي صباح اليوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا

عشان هتحتجيها كتير.. طريقة عمل الكريمة اللباني خطوة بخطوة