عمرو الجنايني يكشف كواليس حضن وليد سليمان بالإمارات

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة المصري، كواليس "الحضن" الذي اعطاه الي وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، عقب احداث مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في ابوظبي.

وقال عمرو الجنايني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة اون تايم سبورت أنه احتضن وليد سليمان أثناء تسليم الكأس، لتهدئته بعد حدوث تجاوزات ضد لاعب الأهلي، حسبما نقل له عضو اللجنة محمد فضل وقتها.

وأوضح أن أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك، فعل الأمر نفسه مع سليمان، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما وقع من لاعبي الفريقين كان مخزيا.