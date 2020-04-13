علاء عبد الحسيب يكتب: كتيبة المقاتلين













هم جنود في ساحة حرب ضروس لا يهابون الموت.. مقاتلون أبطال في مهمة صعبة للغاية ومعركة مصير مجهول.. سلاحهم العلم وعتادهم الصبر وعدوهم الوباء الملعون.. قرروا جميعا خوض المعركة بشجاعة وإصرار وصدر رحب.. غادروا منازلهم وتركوا أبنائهم وودعوا أسرهم وساندوا وطنهم وغامروا بحياتهم احتراما للقسم والضمير.. أعلنوا الحرب على عدو قاتل.. قتل الآلاف، ودمر أمما وكتب مصيرا مجهول لدول وبلاد كانت تقود العالم بأسره.









اثني عشر طبيبا من خيرة شباب مستشفى جامعة سوهاج، أعلنوا تضامنهم مع ضحايا العدو القاتل.. فريق طبي من مملكة البالطو الأبيض قرروا التوجه إلى مستشفى العزل بإسنا تطوعا، لتلبية نداء الوطن والمشاركة في معركة الحرب ضد كورونا.. اثني عشر ملاكا من ملائكة الرحمة حملوا أرواحهم علي أيديهم ليشدوا من عضد مرضى الفيروس الهلامي، ويساندوا الوطن في محنته العصيبة.. ضربوا لنا أروع الأمثلة في التضحية والوطنية والتضامن مع الوطن في الأزمات.





كتيبة مقاتلين من خيرة أبناء الإنسانية يعلمون جيدا أن تداعيات قرارهم صعبة للغاية ومخيفة للغاية ومفزعة للغاية .. قبلوا الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعقدة أثناء التعامل مع مرضى كورونا داخل مستشفى العزل.. وقبلوا تحمل هواجس الخوف من الموت المحقق الذي يراودهم عند الاختلاط بحاملي الفيروس.. وقبلوا ترك منازلهم وأسرهم وأقاربهم وأبنائهم وأحبابهم من أجل تحقيق الرسالة.. فقرروا خوض التجربة رغم يقينهم بأنهم سيخضعون للعزل ١٥ يوما أخرى بعد العودة سالمين بإذن الله.









ما هذا العطاء؟.. وما هذا القدر الكبير من التحمل والصبر؟ .. إن أبطال الجيش الأبيض ضحوا في هذه الأزمة -وما زالوا- بأرواحهم في سبيل أن يحيا غيرهم من بني البشر.. منهم من مات ضحية الفيروس القاتل ومنهم ما زال ينتظر كلمة الله في مصيره داخل مستشفيات العزل.. كانوا ملائكة الرحمة خير السند لوطنهم العزيز، ووقفوا وقفة رجال وما زالوا لمواجهة الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل بلادنا بل والعالم أجمع ..





لقد كشفت الأزمة عن حقيقة الدور التاريخي الذي يلعبه الأطباء في مصر والعالم بأسره.. ومن هنا خلقت الأزمة فرصة كبيرة لأن تعيد الحكومات وعلى رأسها مصر النظر في أوضاع الأطباء باعتبارهم جنود مجهولة في انتصارات معركة ما زالت قائمة .. وقد كان قرار الرئيس الأخير بشأن زيادة بدل المهن الطبية ٧٥٪ والتوجيه بتوفير الإمكانيات والمستلزمات الطبية المطلوبة لهم لممارسة عملهم داخل المستشفيات على أكمل وجه، بارقة أمل لتصحيح الأوضاع.





وأخيرا حان الوقت لأن يضاف إلى هذه القرارات، قرارا بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من الأطقم الطبية وأسرهم معاملة الشهداء باعتبار أن هذا المطلب أصبح الآن شعبيا.. وآخر بتكريم الناجين منهم وأصحاب الملاحم البطولية في مواجهة الفيروس، إضافة إلى توفير الحماية المطلوبة لتحقيق رسالتهم السامية داخل مستشفيات الحكومة، وتوثيق مواقفهم المشرفة في هذه المعركة أمام الأجيال القادمة .. حفظ الله مصر ..



