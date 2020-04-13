للنشرد.فتحي حسين يكتب: مصر ..الحصن والسند





دائما ما تثبت القوات المسلحه المصريه بانها الحصن والسند لكل مواطن مصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه الحريص دوما علي صحة افراد الشعب المصري في ظل الازمة العالمية التي تسيطر علي العالم منذ اشهر قليلة وهي انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل والذي اصاب اكثر من مليوني فرد وازهق اكثر من نصف مليون مواطن تقريبا في دول العالم حتي كتابة هذا المقال !