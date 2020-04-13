للنشرد.فتحي حسين يكتب: مصر ..الحصن والسند

دائما ما تثبت القوات المسلحه المصريه بانها الحصن والسند لكل مواطن مصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه الحريص دوما علي صحة افراد الشعب المصري في ظل الازمة العالمية التي تسيطر علي العالم منذ اشهر قليلة وهي انتشار فيروس كورونا المستجد القاتل والذي اصاب اكثر من مليوني فرد وازهق اكثر من نصف مليون مواطن تقريبا في دول العالم حتي كتابة هذا المقال !
امرت القوات المسلحة قطاع الامداد والتموين التابع لها بتوزيع الكمامات الطبية مجانا علي المواطنين في كافة المناطق وتوفير كافة عناصر الامان الصحي و الطبي للمواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي وهو الامر الذي قابله الشعب بترحاب وسرور خاصة مع ارتفاع اسعارها في الصيدليات بشكل مبالغ فيه للغاية من ناحية وعدم وجودها في الكثير من الصيدليات من ناحية اخري ، فضلا عن ضبط كميات كبيرة منها غير صالح للاستهلاك البشري في بعض الاماكن والمصانع تحت بير السلم الامر الذي جعل المصريون لا يهتمون بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من الفيروس القاتل ، مما جعل الرئيس السيسي يصدر توجيهاته للقوات المسلحه المصريه بتوزيعها مجانا علي المواطنين حفاظا علي صحتهم . والامر الاخر الذي ادخل السعادة في قلوب الغالبية العظمي من الناس قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال وزارة القوي العامله تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي لمدة ثلاثة شهور وذلك لمساعدة هؤلاء الذين انقطعت عنهم اعمالهم دون ذنب بسبب اجراءات الحظر التي اتخذتها الدولة كاجراء وقائي واحترازي لعدم انتشار الفيروس بين للمواطنين وفي التجمعات التي تنشأة اثناء العمل وربما قد تؤدي الي سرعة انتشار الفيروس القاتل بطبعه والذي اباد اعداد كبيرة في اوربا وامريكا واسيا وفي افريقيا ايضا الامر الذي يمثل خطورة لاسيما مع التأكيدات باحتمال وجود موجة ثانية من فيروس كورونا خلال الاشهر المقبلة لا يعرف احد مداها وتداعياتها حتي الان وندعو الله أن ينجينا منها ويحفظ بلادنا من كل شر . ولكن علي كل حال فان الاجراءات التي تتخذها الدولة حتي الان تقول بانها نجحت بنسبة ٩٩% في السيارة علي الفيروس ومنع انتشاره من خلال اجراءات الحظر والتوعية للمواطنين وتوفير السلع الاساسية والمساعدات المالية لمن فقدوا وظائفهم من العمالة الغير منتظمة والغير مؤمن عليهم وتوزيع الكمامات وتوفير المطهرات وادوات التعقيم وتقديم يد العون للقطاع الطبي من الاطباء والمرضي الذين يطلق عليهم جيش مصر الابيض الذي واجهة ولا يزال يواجهة معركة فيروس كورونا القاتل ويحملون ارواحهم علي كفوفهم والكثير منهم دفع حياته ثمنا لانقاذ المرضي ..فتحية غالية للقوات المسلحة المصرية والرئيس السيسي وحفظ الله مصر الوطن الغالي العزيز علينا والذي ليس لنا وطنا غيره ..والحقيقة اننا لا نعيش فيه فقط بل هو الذي يعيش فينا !