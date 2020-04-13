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توك شو

بسبب أزمة كورونا.. أبو العينين يوجه رسالة مهمة للإعلاميين.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:26 ص
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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كـريـم الـخـطـيـب
وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، رسالة للإعلام والصحافة في مصر، مطالبهم بالتفكير جيدا خلال الفترة القادمة، بكيفية الاستفادة من أزمة كورونا، خاصة أننا جزء من النظام العالمي.

وتسائل "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "ما هو موقف مصر بعد أزمة كورونا، والاستفادة التى تعلمناها من هذه التجربة المؤثرة "، موضحا أن مصر لابد أن تستفيد بعد أزمة كورونا، لان العالم سيتغير بعد الأزمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لابد أن تضع نفسها على خريطة الاستثمارات العالمية، وتغيير السياسات والتشريعات خلال الفترة القادمة، لنكون جزء من سلسلة الإمدادات في السوق العالمي، مشددا على ضرورة التعلم من أزمة فيروس كورونا الحالية لكي نتقدم وننهض للأمام.

وأوضح النائب محمد أبو العينين أن إعتماد الدولة المصرية على ذاتها لنكون جزء مكمل للدول الإفريقية والعالمية، خاصة هناك مجهودات الرئيس السيسي بذلت بشأن الأشقاء الأفارقة.

ونوه إلى أن الإعلام قدم عرضا متميزا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهي كانت بمثابة حرب، مشيرا إلى أن معظم رجال الأعمال اتخذوا إجراءات مهمة للحفاظ على العمالة حتى لا يتعرضوا للضرر بسبب الأزمة. 
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