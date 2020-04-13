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منوعات

طفرة قوية.. تطبيقات تخبر المستخدمين باقترابهم من مصاب بـ كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 05:04 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في جميع أنحاء العالم ، تعمل الحكومات والمنظمات الصحية معًا لإيجاد حلول للقضاء على فيروس كورونا، لحماية الناس وإعادة المجتمع إلى العمل مرة أخرى، ومن هذا المنطلق قررت شركتي آبل وجوجل أن يتعاونا سويًا للتصدي لهذا الفيروس.

وأعلنت آبل عبر موقعها الإليكتروني أنه يساهم مطورو البرمجيات في صياغة أدوات تقنية للمساعدة في مكافحة الفيروس وإنقاذ الأرواح، وسيتم ذلك بين  Google و Apple في جهد مشترك للمرة الأولى. 

في حين ستعملان معا على التقنية التي ستسمح للأجهزة المحمولة بتبادل المعلومات عبر اتصالات البلوتوث لتنبيه الأشخاص عندما يكونون على مقربة من شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت الشركتان أن التقنية ستحرص على أمن المستخدمين وسيكون عملها مقتصرًا على التقاط البيانات فقط عندما تكون هواتف المستخدمين قريبة من بعضها البعض، مع اقتصار عملية فك تشفير البيانات على هاتف المستخدم بدلًا من خوادم الشركتين.

في حين ستقوم الشركتان بإصدار التطبيقات  أجهزة Android و iOS باستخدام تطبيقات من سلطات الصحة العامة، وستكون هذه التطبيقات الرسمية متاحة للمستخدمين للتنزيل عبر متاجر التطبيقات الخاصة بهم في شهر مايو المقبل.

وفي هذا السياق اعلنت الحكومة البريطانية عن إتاحة تطبيق لمواطنيها لتنبهم بأماككن انتشار فيروس كورونا والحالات القريبة من المكان الذي يتواجد به الشخص، وذلك للحد من تفشي الفيروس في البلاد.
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