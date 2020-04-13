أصغر سيارة في العالم بسعر 240 ألف دولار

استطاعت السيارة تانجو الكهربائية من أصغر السيارات على مر التاريخ والتي أثارت الجدل بسبب سعرها الغير متوقع ليصل إلى 240 ألف دولار









كما تساءل متابعي السيارات في العالم عن الثمن الباهظ لهذه السيارة الصغيرة والتي تتخطئ سعر اللامبرجيني ، وتم انتاج سيارة تانجو من 21 نسخة فقط وتطوير كل قطعة منها لتخرج بالشكل الأمثل .





ولم يصنع من سيارة تانجو منذ بداية إنتاجها سوى 21 نسخة فقط، ويأتي ثمنها الباهظ بسبب بحث وتطوير كل قطعة منها لتخرج بالشكل الأمثل.





كما تصل طول السيارة حوال 2.59 متر ويبلغ عرضها متر واحد فقط وه مايعني أن مساحتها تساوي نصف حجم السيارات التقليدية .









ويصل طول سيارة تانجو حوالي 2.59 متر، فيما يبلغ عرضها متر واحد فقط، وهو ما يعني بأن تانجو مساحتها تساوي نصف حجم السيارات التقليدية.









كما تعتبر تانجو حلًا سحريًا لمشكلة الزحام المروري الذي يعد من أكبر المشكلات في عواصم ومدن عالمية كثيرة مثل طوكيو وبكين وشنجهاي ونيويورك.



