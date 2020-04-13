للاستفادة من أزمة كورونا.. أبو العينين: يجب وضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية.. ولابد أن نكون جزءا من سلسلة الإمدادات في السوق العالمي.. وهذه رسالتي للإعلاميين

أبو العينين، عضو مجلس النواب، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية وكانت سببا في تلاشي أزمات كثيرة، مؤكدا أن لولا القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع أزمة أشاد النائب محمدعضو مجلس النواب، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية وكانت سببا في تلاشي أزمات كثيرة، مؤكدا أن لولا القرارات الهامة التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع أزمة كورونا لمنع انتشار الوباء لكانت أزمة أكبر بكثير، وهناك دروسا مستفادة من الأزمة خاصة أن الاقتصاد العالمي سيتغير الفترة القادمة، بعد أن أصيب بالشلل بسبب فيروس كورونا.

أبو العينين، أن مصر لابد أن تضع نفسها على خريطة الاستثمارات العالمية، وتغيير السياسات والتشريعات خلال الفترة القادمة، لتكون جزء من سلسلة الإمدادات في السوق العالمي، مشددا على ضرورة التعلم من أزمة فيروس كورونا الحالية لكي نتقدم وننهض للأمام، كما أشاد النائب بالطاقم الطبي والممرضين والمجهود المبذول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مطالبا بالتعامل مع كل متوفى من الأطباء مثلما نتعامل مع الشهداء، لأنهم الآن مثل الذين يقفون ويحاربون على الجبهة مثل أبطال القوات المسلحة. وأكد النائب محمدأن مصر لابد أن تضع نفسها على خريطة الاستثمارات العالمية، وتغيير السياسات والتشريعات خلال الفترة القادمة، لتكون جزء من سلسلة الإمدادات في السوق العالمي، مشددا على ضرورة التعلم من أزمة فيروس كورونا الحالية لكي نتقدم وننهض للأمام، كما أشاد النائب بالطاقم الطبي والممرضين والمجهود المبذول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مطالبا بالتعامل مع كل متوفى من الأطباء مثلما نتعامل مع الشهداء، لأنهم الآن مثل الذين يقفون ويحاربون على الجبهة مثل أبطال القوات المسلحة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فخور بأداء الحكومة المصرية لأنها استطاعت ان تضرب مثل رائع في توفير السلع الأساسية بتعاون مع القوات المسلحة والداخلية، وهناك ملحمة وطنية تدرس سواء من القيادة السياسية التي استطاعت رسم المنظومة من البداية وتستشعر بالخطر قبل وقوعه بفترة كبيرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة حفاظا على حياة لمن المواطنين، مؤكدا أن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى متوقف على التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ، كما وجه رسالة للإعلاميين.





وأكد النائب محمد أبو العينين، أن أول القرار التي اتخذها بعد قرار أزمة فيروس كورونا هو الحفاظ على العمالة مع إستمرار رواتبهم، موضحا أن العمال هم الرأس المال الحقيقي وأصحاب عملية الإنتاج والتصدير، لذلك أتخذ قرار بتخفيض العمالة والأعداد فضلا عن الوقاية الصحية مرددا "العنصر البشري هو الأهم".





قال النائب محمد أبو العينين، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية كانت سببا في أزمات كثيرة كانت ستتعرف إليها الدولة ،

أن الإعلام والصحفيين قدموا عرضا متميزا في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وهي بمثابة حرب، مشيرا إلى أن معظم رجال الأعمال اتخذوا إجراءات مهمة للحفاظ على العمالة حتى لا يتعرضوا للضرر بسبب الأزمة.





أشاد النائب محمد أبو العينين، بالطاقم الطبي والممرضين والمجهود المبذول في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مضيفا: "كل التحية والتقدير لأطباء مصر العظماء الذين قدموا رسالة حضارية رائعة بالوطنية والوفاء والإخلاص والخبرة"، مطالبا بالتعامل مع كل متوفى من الأطباء مثلما نتعامل مع الشهداء، لأنهم الآن مثل الذين يقفون ويحاربون على الجبهة مثل أبطال القوات المسلحة.





قال النائب محمد أبو العينين،، إن الاقتصاد العالمي أصيب بشلل بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحا أنه لم يعد هناك عرض أو طلب بخصوص المنتجات بسبب توقف المصانع عالميا، وهذا ما يعاني منه الآن كافة القطاعات في كل الدول، وهناك دروسا مستفادة من أزمة كورونا والاقتصاد العالمي سيتغير الفترة القادمة، متابعا: "النظام العالمي مش هيرجع زي ما كان قبل كورونا".





أبدى النائب محمد أبو العينين، إعجابه بالصين في تعاملها مع أزمة كورونا، مضيفا أن الصين لابد أن تكون المثل الأعلى للجميع، والكل يحتذى بها ولابد أن ينظر إليها خلال الفترة الحالية بعد أن استطاعت العودة سريعا والوقوف على قدميها بعد ان كانت تعاني اقتصاديا بسبب أزمة كورونا، والصين عندما توقفت عن الإنتاج كانت سبب في شلل العالم وهذا يعود لأهميتها إقتصاديا.





أكد النائب محمد أبو العينين، أن هناك تأثرا ملحوظا في السوق المحلي بسبب أزمة كورونا، مشيدا بالأداء الحكومي خلال الفترة الأخيرة واحتوائها للأزمة، وكان هناك ملحمة وطنية تدرس سواء من القيادة السياسية التي استطاعت رسم المنظومة من البداية وتستشعر بالخطر قبل وقوعه بفترة كبيرة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية الازمة حفاظا على حياة لمن المواطنين.





قال النائب محمد أبو العينين، إن عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى متوقف على التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والوصول العلمي إلى العلاج وهما العنصر الفعال لاحتواء الأزمة، الدول تعمل على الوصول إلى علاجات فعالة لعلاج فيروس كورونا المستجد وعلى رأسهم اليابان، ومتوقع الإعلان عن المصل الجديد في مايو المقبل.



