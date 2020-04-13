حسام الفحام : سر نجاة مصر.. و اﻟﻔﻀﯿﺤﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

منذ بداية تفشي فيروس كورونا و إخوان الشيطان وأهل الشر توقعوا سقوط مصر بسبب هذه المؤامرة الماسونية ولكن ارادة الله دحرت كيدهم فى نحورهم وحفظ الله مصر كنانته بمعيته وعينه.. بل لقد صنعوا المؤامرة وانقلبت عليهم .

ربنا اختار المصريين ليكونوا جنوده في هذه الحقبة لمقارعة أهل الشر... واختار مصر لتكون كنانته...تحمل سهامه يوجهها جنود الرحمن خير أجناد الأرض لقلوب أبناء الشيطان.. لينقذوا البشرية.

مناعة المصري غير مناعة باقي البشر...

وهذه حقيقة علمية ودينية وتاريخية.. من البلاهة ان تصدق ان الدولة لاتوفر كمامات لدكتور يعمل في مستشفي وهى توفر الكمامات يوميا للبنوك و عمال المترو والسكة الحديد والمواصلات العامة وغيرها من المواقع التى فيها اختلاط بالجمهور بل وتصدر الفائض لأوروبا .





فيروس كورونا المستجد هو "جائحة عالمية ".. ويتم استخدامه سياسيا و تهويل الاصابات به ... وتحول الى صراع بين نظام عالمي قديم و نظام جديد يتم تكوينه و تركيع حكومات العالم به.. و حتى يختفى المرض لابد من تطعيم الناس منه.





مصر أعدت نفسها من زمان وكانت من أوائل الدول التى لديها خطة مسبقة وجاهزة للتطبيق . مستشفيات الحجر الصحي الى تفاجئت بها و فرق الدكاترة و الممرضين اخدوا الدورات التدريبية والمستشفيات تم تجهيزها بالمعايير الدولية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية التى راقبت الوضع حتى تجيزها سواء في تجهيزاتها او في معدلات الأمان او في توفير مهمات الوقاية او حتى تدريب أطقم الإسعاف و توزيع الملابس المناسبة.. و حساب

أسوأ السيناريوهات التي يمكن ان تخطر على بالك و كيفية مواجهتها طبقا للامكانيات المختلفة.





المتوفى بالكورونا يتم تغسيله ثم تعقيمه بمادة الفورمالين بنسبة 10 فى المائه ثم يتم لفه و وضعه فى كيس بلاستيكى محكم ولا خوف من دفنه فى المقابر لأنه بهذه الطريقة لا ينقل عدوى للآخرين ..كل ما هنالك أنه

لا يدفن بعده فى المقبرة خلال من 40 الى 60 يوما وهذا يتم مع الذين يموتون بأمراض معدية وعلى الإعلام والصحة توعية الناس بهذه المسألة.





يجب تجريم اي اعتراض لمراسم دفن المتوفي بـ كورونا من السيد النائب العام بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ..ويجب تحريم اي اعتراض علي مراسم الدفن من المؤسسات الدينية ..ويجب التوضيح من وزارة الصحة على ان دفن المتوفى بفيروس كورونا ليس له علاقة بالعدوى من قريب او بعيد.





ﻧﺸﻮة اﻷﻣﺮﯾﻜﺎن ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ والهيمنة ﯾﺘﺤﻮﻻن اﻵن إﻟﻲ إﺣﺒﺎط ﻋﺎرم ،واﻟﺴﺘﺎر ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺗدرﯾﺠﯿﺂ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻂ وﻣﻘﺪرات اﻟﺨﺮاب وأﻋﺪاد اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﻪ دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺸﺪدﯾﻦ اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﯿﯿﻦ فى ﺪول اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

لقد كذبت الإدارة الامريكية على الشعب الامريكي وخدعته وتركته للموت دون مراعاة الانسانية وتنفيذا لمؤامرة الماسونية.. الشعب الأمريكي ينتفض ضد الاعلام الماسوني بـ هاشتاجات على تويتر.

اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵن ﯾﺸﻬﺪ وﯾﺮي اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺒﺴﺖ ﺛﻮب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ.. ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺳﻮي ﺣﺮب ﻣﺼﺎﻟﺢ.

وﺣﯿﻨﻤﺎ ﺟﺎءت ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺤﺴﻢ واﻟﺤﺴﺎب..ﻓﻘﺪوا اﻟﻮﻋﻲ وﺻﻤﺖ ﻣﺪﻋﻮ اﻟﻤﺒﺎدئ وﺑﺤﺖ أﺻﻮاﺗﻬﻢ ، ،وأﺻﺎﺑﻬﻢ اﻟﺸﻠﻞ اﻟﺪﻣﺎﻏﻲ..ﻫﻞ ﻧﻘﻮل أﻧﻬﺎ اﻟﻔﻀﯿﺤﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺪوﯾﺔ ..أم ﻧﻘﻮل اﻹﻧﻬﯿﺎر واﻟﺴﻘﻮط اﻟﺪاﻣي!!

فيروس كورونا سينتهي في 2020 و طبعا يمثل هذا فشل ذريع لقوى الشر .. وستكون هناك جولة ثانية و ستكون مصر مستعدة لدحرهم لان يومها هناك فارق كبير في القوة لصالح مصر.. مؤامراتكم مكشوفة ونحن من نتصدى لها الله ولن تفلحوا.





الحمد لله على نعمة مصر... الحمد لله على نعمة البركة... الحمد لله على نعمة الرباط... الحمد لله على نعمة اللطف.

رحم الله المتوفين وشفى الله المرضي

وعافانا الله واياكم.

سلاما رجال الظل.. مصر فى معية ربها.