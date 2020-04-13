مدحت صالح يطرح يأبو بالطو أبيض عبر يوتيوب.. شاهد

طرح الفنان مدحت صالح ، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يابو بالطو أبيض" عبر القناه الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".





تقول كلمات الاغنية :" يا أبو بالطو ابيض .. والقلب ابيض .. واحلى مافيك الابتسامة.. يا غالي عندي .. اهل البلد دي .. هيطولو بيك بر السلامة .. عودك صلبته صاحي تمللي .. ولا انسحاب ولا تخلي .. رجعنا خطوة .. وسبقت انت .. بنصلي وانت .. بيينا المُصلي .. تعبك على .. راسي وعيني .. يا نجم عالي يا قصر عيني".



