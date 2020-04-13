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فن

مدحت صالح يطرح يأبو بالطو أبيض عبر يوتيوب.. شاهد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:21 ص
مدحت صالح
مدحت صالح
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آيه عاطف
طرح الفنان مدحت صالح، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يابو بالطو أبيض" عبر القناه الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الاغنية :" يا أبو بالطو ابيض .. والقلب ابيض .. واحلى مافيك الابتسامة.. يا غالي عندي .. اهل البلد دي .. هيطولو بيك بر السلامة .. عودك صلبته صاحي تمللي .. ولا انسحاب ولا تخلي  .. رجعنا خطوة .. وسبقت انت  .. بنصلي وانت .. بيينا المُصلي ..تعبك على .. راسي وعيني  .. يا نجم عالي يا قصر عيني".

أغنية "يابو بالطو أبيض" كلمات عمر طاهر، والحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر كريم عبدالوهاب، وقانون عمرو الصواف، وجيتار مصطفي اصلان، وكمان احمد عاطف، وناي محمد عاطف، وطبله احمد عيادي، إستوديو Oxygen Sound Studio، انتاج شركة فيجين ميديا ايجيبت.
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