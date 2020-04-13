AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع أعداد الوفيات في البرازيل إلى 1223

الإثنين 13/أبريل/2020 - 04:56 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الإثنين، ارتفاع أعداد ضحايا البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1223 حالة وفاة. 

وحالة من الخوف والذعر تسيطر على المجتمعات الأصلية في البرازيل بعد تفشي وباء كورونا المستجد في العالم، فالشيوخ وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة جراء الفيروس الذي أودى بحياة 486 شخصًا وإصابة أكثر من 11 ألف شخص في البلد الأمريكي اللاتيني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخشى الخبراء من أن هذا الأمر سينتج عنه فوضى داخل تلك المجتمعات، عقب وفاة الكبار الذين يقدمون الحكمة وينظمون الحياة الاجتماعية والسياسية بها.

وقالت الدكتورة صوفيا ميندونسا، الباحثة في جامعة ساو باولو الفيدرالية، لـ"بي بي سي": "هناك خطر لا يصدق من انتشار الفيروس داخل المجتمعات الأصلية ومحوها".

وأضافت: "سيمرض الجميع.. وسنفقد جميع كبار السن وحكمتهم وتنظيمهم الاجتماعي. إنها فوضى".

وحسبما ذكرت "ديلي ميل"، يحاول السكان الأصليون، الانقسام إلى مجموعات أصغر والإقامة في عزلة، من أجل الحد من تفشي كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سياسة مناعة القطيع تهدد بريطانيا.. توقعات بوفاة 260 ألف شخص بـ كورونا

لمواجهة كورونا.. الصين تبني مستشفى مخصصا للقادمين من الخارج.. فيديو

طفلة عمرها 12 عامًا تصارع الموت بعد إصابتها بفيروس كورونا.. تفاصيل

فيروس كورونا يخطف صبيا عمره 14 عاما .. تفاصيل

مقبرة جماعية لضحايا كورونا بـ ساو باولو البرازيلية.. فيديو

ارتفاع الإصابات بـ كورونا في إيران لـ 53183 حالة

ترشيحاتنا

حقيقة إصابة 45 من أسرة واحدة بـ كورونا في الغربية

ضبط طالب وصديقه دخنا سيجارة أثناء أداء الصلاة فى البحيرة

القصة الكاملة لممرض المنوفية المتعافي من الإصابة بـ كورونا

طفرة قوية.. تطبيقات تخبر المستخدمين باقترابهم من مصاب بـ كورونا

بسبب الجوهري.. رد ناري من عزمي مجاهد على رضا عبدالعال

رسالة دعم لها.. عمرو يوسف يفاجئ كندة علوش بقبلة على الهواء| شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 عادات تدمر جهاز المناعة وتنقل فيروس كورونا

أكتشفيها فورًا.. أهم الأخطاء التى تفسد طهى السمك .. تعرفى عليها

احذري مستحضرات التجميل.. 7 محاذير لتجنب نقل فيروس كورونا