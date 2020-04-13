ارتفاع أعداد الوفيات في البرازيل إلى 1223

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الإثنين، ارتفاع أعداد ضحايا البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 1223 حالة وفاة.





وحالة من الخوف والذعر تسيطر على المجتمعات الأصلية في البرازيل بعد تفشي وباء كورونا المستجد في العالم، فالشيوخ وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة جراء الفيروس الذي أودى بحياة 486 شخصًا وإصابة أكثر من 11 ألف شخص في البلد الأمريكي اللاتيني.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يخشى الخبراء من أن هذا الأمر سينتج عنه فوضى داخل تلك المجتمعات، عقب وفاة الكبار الذين يقدمون الحكمة وينظمون الحياة الاجتماعية والسياسية بها.





وقالت الدكتورة صوفيا ميندونسا، الباحثة في جامعة ساو باولو الفيدرالية، لـ"بي بي سي": "هناك خطر لا يصدق من انتشار الفيروس داخل المجتمعات الأصلية ومحوها".





وأضافت: "سيمرض الجميع.. وسنفقد جميع كبار السن وحكمتهم وتنظيمهم الاجتماعي. إنها فوضى".





وحسبما ذكرت "ديلي ميل"، يحاول السكان الأصليون، الانقسام إلى مجموعات أصغر والإقامة في عزلة، من أجل الحد من تفشي كورونا.