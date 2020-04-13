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رياضة

سارة عصام لاعبة منتخب مصر تشكر المسئولين بعد عودتها من إنجلترا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أبدت سارة عصام، لاعبة المنتخب الوطني للكرة النسائية سعادتها بالعودة إلى بلدها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كما أثنت علي مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المصريين العالقين بالخارج.

من جهتها حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائيه علي الاطمئنان علي لاعبة  منتخب مصر، واجرت معها اتصالا هاتفيا خلال وجودها بالحجر الصحي بعد عودتها طبقا للإجراءات الاحترازية للعائدين من الخارج .
وقالت عبد الحق  أنها اطمأنت علي حالة سارة عصام الصحية وأنها جيدة وان نتيجة التحاليل الخاصة بها جاءت سلبية ويتبقى لها بضعة أيام حتى تستطيع الخروج.

وطلبت عبد الحق من سارة بضرورة الحفاظ علي مستواها ومواصلة التدريبات بشكل يومي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي ومن ثم تشكيل المنتخب الأول لكرة القدم النسائية حيث تعد واحده من اهم العناصر التي ستتواجد في المنتخب.
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