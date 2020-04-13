سارة عصام لاعبة منتخب مصر تشكر المسئولين بعد عودتها من إنجلترا

أبدت سارة عصام، لاعبة المنتخب الوطني للكرة النسائية سعادتها بالعودة إلى بلدها في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم كما أثنت علي مجهودات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المصريين العالقين بالخارج.





من جهتها حرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة القدم النسائيه علي الاطمئنان علي لاعبة منتخب مصر، واجرت معها اتصالا هاتفيا خلال وجودها بالحجر الصحي بعد عودتها طبقا للإجراءات الاحترازية للعائدين من الخارج .

وقالت عبد الحق أنها اطمأنت علي حالة سارة عصام الصحية وأنها جيدة وان نتيجة التحاليل الخاصة بها جاءت سلبية ويتبقى لها بضعة أيام حتى تستطيع الخروج.



