طفل المنوفية نزل في الترعة يستحم بعد شقاء يوم عمل فغرق ولم يعد





حالة من الحزن والأسى سيطرت علي أهالي مركز منوف بمحافظة المنوفية بعد سماعهم خبر غرق الطفل أحمد. ص ابن الخمسة عشرة عاما وذلك بعد عودته من عمله ونزوله للاستحمام بالترعة هربا من حرارة الجو ولكنه لقي مصرعه غرقا.





بدأت الواقعة مع اقتراب الساعة الرابعة فجرا حيث استيقظ أحمد وشقيقه الأصغر منه للذهاب لعملهما بالمزارع كعادتهما في إجازة الدراسة يذهبان للعمل لمساعدة أسرتهما ، وهرول الشقيقان سويا للحاق بسيارة العمل التي تقلهما للمزرعة التي يعملان بها ، واستقل الشقيقان السيارة وسط رفاقهما ليصلا لمكان عملهما في السادسة صباحا ويبدآ ممارسة مهام عملهما الي الساعة العاشرة صباحا ثم توقفا عن العمل وتناولا وجبة خفيفة من الخبز والجبن الذي يحملانه في حقيبتهما





ثم قاما لاستكمال عملهما حتي الثانية ظهرا ثم استقلا السيارة عائدين لمنزلهما برفقة أصدقائهما حتي وصلا لمدخل قريتهما التي يعيشان بها فقاما بالنزول للذهاب لمنزلهما ، ولكن أحمد اقترح علي المجموعة الاستحمام في الترعة هربا من حرارة الجو وبالفعل أقنع رفاقه ونزلوا سويا للاستحمام بالترعة وبعد دقائق خرجوا من المياه جميعا ولكنهم لم يجدوه بينهم ليبحثوا جميعا عنه ثم صرخ شقيقه بأعلي صوته يستغيث بالأهالي ليفر شباب القرية لمكان الصوت.





وتبدأ رحلة البحث عن أحمد وسط المياه العميقة حتي عثر عليه أحد شباب القرية وسط المياه معلقة ملابسه بأحد جذوع الأشجار ليقوم بإخراجه من المياه وسط صراخ والده ووالدته وبكاء جميع أبناء القرية لفقدانهم طفلا وصفوه بالشهامة والرجولة علي الرغم من صغر سنه .

لم يكن يتخيل هذا الطفل ابن الخامسة عشرة من عمره أن خروجه من منزله فجرا للعمل سيكون خروجا بلا عودة ، ولم يتصور أن وداعه لوالدته هو اللقاء الأخير بينهما لأن عودته ستكون هذه المرة الي المقابر.